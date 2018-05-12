Шаги к денуклеаризации

Церемония закрытия ядерного полигона Пхунгери в КНДР состоится в период между 23 и 25 мая. Об этом объявил МИД Северной Кореи. Дата проведения церемонии будет зависеть от погодных условий.

Днем ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов активно работать над нормализацией ситуации на Корейском полуострове, если Пхеньян начнет делать быстрые шаги в целях денуклеаризации.

Между тем КНДР с официальным визитом посетил Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли: "Есть хорошие и плохие новости, как это бывает почти во всех странах, в которых мы работаем . Хорошие новости — есть улучшения. Плохие новости — в этой стране можно возделывать только 15% земли, к тому же существует риск наводнений, засухи, а значит и недоедания. Мы работаем с северокорейской стороной над вопросами продовольственной безопасности.

В ходе визита Бизли побывал в детских садах и школах, а также встретился с правительственными чиновниками.

По подсчетам экспертов, экономика КНДР после денуклеаризации будет нуждаться в инвестициях в размере 2 трлн долларов в течение 10 лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, подготовленное экспертами лондонской Eurizon SLJ Capital Ltd.