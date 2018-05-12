Церемония закрытия ядерного полигона Пхунгери в КНДР состоится в период между 23 и 25 мая. Об этом объявил МИД Северной Кореи. Дата проведения церемонии будет зависеть от погодных условий.
Шаги к денуклеаризации
Шаги к денуклеаризации
Днем ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов активно работать над нормализацией ситуации на Корейском полуострове, если Пхеньян начнет делать быстрые шаги в целях денуклеаризации.
Между тем КНДР с официальным визитом посетил Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли: "Есть хорошие и плохие новости, как это бывает почти во всех странах, в которых мы работаем . Хорошие новости — есть улучшения. Плохие новости — в этой стране можно возделывать только 15% земли, к тому же существует риск наводнений, засухи, а значит и недоедания. Мы работаем с северокорейской стороной над вопросами продовольственной безопасности.
В ходе визита Бизли побывал в детских садах и школах, а также встретился с правительственными чиновниками.
По подсчетам экспертов, экономика КНДР после денуклеаризации будет нуждаться в инвестициях в размере 2 трлн долларов в течение 10 лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, подготовленное экспертами лондонской Eurizon SLJ Capital Ltd.