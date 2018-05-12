Антиправительственные протесты в Грузии

Тысячи людей собрались у здания парламента в Тбилиси. Они утверждают, что ночью 12 мая в нескольких столичных ночных клубах полиция избила и задержала молодых людей. Их обвинили в употреблении наркотиков. Протесты быстро приобрели политическое звучание. Их участники требуют отставки руководства МВД и задержания тех, кто бил и арестовывал молодежь.

По версии властей, 12 мая была проведена спецоперация по задержанию наркоторговцев в ночных клубах в связи с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей. А владельцы клубов призвали своих сторонников собраться в знак поддержки против произвола силовиков.