Канцлеру Германии Ангеле Меркель вручили "Лампаду мира" Святого Франциска в итальянском городе Ассизи. В пресс-службе ордена францисканцев пояснили, что религиозной награды Меркель удостоена за ее усилия в помощи и приеме беженцев.
Меркель вручили "Лампаду мира"
Меркель вручили "Лампаду мира"
На торжественную церемонию приехал Паоло Джентилони, возглавляющий номинальное правительство Италии, а также президент Колумбии и Нобелевский лауреат мира Хуан Мануэль Сантос, который был был удостоен "Лампады мира" двумя годами ранее.
В 2008 году францисканцы вручали награду первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.