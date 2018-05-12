Всеобщие выборы в Ираке - первые после победы над группировкой "Исламское государство" - начались в субботу. 24 миллиона избирателей призваны обновить состав однопалатного Совета представителей - парламента страны . З
Иракцы избирают парламент
Иракцы избирают парламент
а 329 депутатских мандатов борются свыше 7 тысяч кандидатов. Иракский парламент уполномочен выбирать президента, который затем назначает премьер-министра.
Подсчёт голосов будет впервые проводиться при помощи электроники. Но и система подтверждения отпечатком пальца тоже используется.
Многие ведущие иракские политики проголосовали ещё утром. В том числе и экс-президент страны курдский лидер Масуд Барзани, бывший премьер (а ныне вице-президент) Нури Аль-Малики, а также влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр.
Традиционно борьба за власть в стране шла между тремя силами: шиитским большинством, суннитским меньшинством и курдами. Раньше шииты и сунниты шли на выборы единым блоком, но на этот раз они разъединены. Налицо раскол и внутри этих общин.
Ожидается, что основная борьба развернётся между коалицией "Государство закона" во главе с шиитом Аль-Малики и партией "Победа" нынешнего премьера Хайдера аль-Абади - также представителя шиитов.