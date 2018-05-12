Футбольный клуб "Гамбург" впервые в своей истории вылетел из Бундеслиги несмотря на победу над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха в матче заключительного 34-го тура чемпионата Германии по футболу.
"Гамбург"вылетел из Бундеслиги
"Гамбург"вылетел из Бундеслиги
Болельщикам Гамбурга это не понравилось: финал матча был прерван на 15 минут из-за беспорядков на стадионе.
"Гамбург" занял 17-е место несмотря на счет 2:1 в свою пользу и команда вышла из высшего дивизиона. 16-е место занял "Вольфсбург" благодаря победе над "Кельном" со счетом 4:1.
Чемпионом за несколько туров до финиша в 28-й раз в своей истории стала "Бавария", на втором месте — "Шальке-04", "Хоффенхайм" — на третьем, дортмундская "Боруссия" — на 4 позиции.