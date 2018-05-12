Распевая песни представителей своей страны, болельщики, приехавшие на финал конкурса Евровидение-2018, гуляют по улицам Лиссабона. После первого и второго полуфиналов определились все 26 участников, которые продолжат борьбу. Россиянки Юлии Самойловой войти в их число не удалось. А Клаудия Пашкоал из Португалии прошла как представительница страны-хозяйки автоматически.
Евровидение - 2018: к финалу готовы!
Евровидение - 2018: к финалу готовы!
"Мы очень надеемся, - говорит этот португалец, - что её песня снова подарит нам победу. Это очень проникновенная песня".
По данным букмекеров, наибольшие шансы на победу у певцов из Норвегии, Израиля и Кипра.
"Думаю, что это будет потрясающее выступление, и его нужно обязательно посмотреть", - говорит израильский болельщик.
Надеются на победу своей страны и шведы :
"Думаю, что сегодня вечером зрителям придётся принять непростое решение, очень хорошие песни представили Израиль, Швеция и еще несколько стран"
Из фан-зоны в Лиссабоне передаёт корреспондент "Евроньюс" Рикардо Фигейра:
"Так кто же станет победителем Евровидения-2018? День грандиозного финала наступил. Но можно сказать наверняка: Португалия уже одержала одну победу - она признана одним из лучших организаторов конкурса, получив высокую оценку на многих уровнях. При этом бюджет, выделенный на конкурс - один из самых скромных за все последние годы".