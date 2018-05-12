Евровидение - 2018: к финалу готовы!

Распевая песни представителей своей страны, болельщики, приехавшие на финал конкурса Евровидение-2018, гуляют по улицам Лиссабона. После первого и второго полуфиналов определились все 26 участников, которые продолжат борьбу. Россиянки Юлии Самойловой войти в их число не удалось. А Клаудия Пашкоал из Португалии прошла как представительница страны-хозяйки автоматически.