Евровидение-2018: финал

В финале на сцену вышли:

Украина: Melovin - композиция Under the Ladder (на англ.языке "Под лестницей")

Испания: Альфред & Амайя - композиция Tu canción (на исп.языке "Твоя песня")

Словения: Леа Сирк - композиция Hvala, ne! (на словенском языке "Спасибо, нет!")

Литва: Ева Засимаускайте - композиция When We're Old (на англ.языке "Когда мы состаримся")

Австрия: Сезар Сэмпсон - композиция Nobody But You (на англ.языке "Никто кроме тебя")

Эстония: Элина Нечаева - композиция La Forza (на итальянском языке "Сила")

Норвегия: Александр Рыбак - композиция That's How You Write А Song (на англ.языке "Вот как пишутся песни")

Португалия (страна-хозяйка): Клаудия Пашкоал - композиция O jardim (на португальском языке "Сад")

Великобритания: SuRie - композиция Storm (на англ.языке "Шторм")

Сербия: Саня Илич и Балканика - композиция Nova deca (на сербском языке "Новые дети")

Германия: Михаэль Шульте - композиция You Let Me Walk Alone (на англ.языке "Ты оставил меня одного")

Албания: Евгент Бушпепа - композиция Mall (на албанском языке "Ностальгия")

Франция: Madame Monsieur - композиция Mercy (на франц.языке "Сострадание")

Чехия: Миколас Йозеф - композиция Lie to Me (на англ.языке "Обмани меня")

Дания: Расмуссен - композиция Higher Ground (на англ.языке "Высокогорье")

Австралия: Джессика Маубой - композиция We Got Love (на англ.языке "У нас есть любовь")

Финляндия: Саара Аалто - композиция Monsters (на англ.языке "Монстры")

Болгария: EQUINOX - композиция Bones (на англ.языке "Кости")

Молдавия: DoReDoS - композиция My Lucky Day (на англ.языке "Мой удачный день")

Швеция: Бенджамин Ингроссо - композиция Dance You Off (на англ.языке "Забыть о тебе в танце")

Венгрия: AWS - композиция Viszlát nyár (на венгерском языке "До свидания, лето")

Израиль: Нетта Барзилай - композиция Toy (на англ.языке "Игрушка")

Нидерланды: Уэйлон - композиция Outlaw in 'Em (на англ.языке "Преступники внутри нас")

Ирландия: Райан О’Шонесси - композиция Together (на англ.языке "Вместе")

Кипр: Элени Фурейра - композиция Fuego (на англ.языке "Огонь")