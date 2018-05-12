Каталония: Торру не избрали

Каталония всё ещё остаётся без лидера: в субботу парламент автономного сообщества не смог избрать Жоакима Торру на пост главы женералитета. Кандидата от партии "Вместе за Каталонию" поддержали 66 депутатов, 65 проголосовали против.

Для избрания Торре необходимо было получить абсолютное большинство голосов - как минимум 68. Всего в парламенте Каталонии 135 депутатов.

В ходе дебатов в субботу Жоаким Торра заявил, что остаётся верен делу бывшего главы каталонского правительства:

"Карлес Пучдемон - наш лидер. И мы останемся верны мандату, полученному по итогам референдума 1октября, на котором большинство проголосовали за независимое государство в форме республики".

Эту позицию раскритиковала Инес Арримадес, лидер оппозиционной партии "Граждане":

"Господин Торра не идёт на компромисс, не призывает к изменению курса, не говорит о поправках и о путях сосуществования. Он призывает к противостоянию, к конфронтации. Он с ещё большим радикализмом углубляет конфликт, взрывающий основы сосуществования".

Второе голосование по кандидатуре Жоакима Торры состоится в понедельник. На этот раз ему будет достаточно получить простое большинство голосов.

Каталонского лидера не удаётся избрать с декабря прошлого года, после того, как по итогам выборов больше половины мест в парламенте получили сторонники отделения от Испании.

Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон скрывается от испанского правосудия в Германии.