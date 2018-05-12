Каталония всё ещё остаётся без лидера: в субботу парламент автономного сообщества не смог избрать Жоакима Торру на пост главы женералитета. Кандидата от партии "Вместе за Каталонию" поддержали 66 депутатов, 65 проголосовали против.
Каталония: Торру не избрали
Каталония: Торру не избрали
Для избрания Торре необходимо было получить абсолютное большинство голосов - как минимум 68. Всего в парламенте Каталонии 135 депутатов.
В ходе дебатов в субботу Жоаким Торра заявил, что остаётся верен делу бывшего главы каталонского правительства:
"Карлес Пучдемон - наш лидер. И мы останемся верны мандату, полученному по итогам референдума 1октября, на котором большинство проголосовали за независимое государство в форме республики".
Эту позицию раскритиковала Инес Арримадес, лидер оппозиционной партии "Граждане":
"Господин Торра не идёт на компромисс, не призывает к изменению курса, не говорит о поправках и о путях сосуществования. Он призывает к противостоянию, к конфронтации. Он с ещё большим радикализмом углубляет конфликт, взрывающий основы сосуществования".
Второе голосование по кандидатуре Жоакима Торры состоится в понедельник. На этот раз ему будет достаточно получить простое большинство голосов.
Каталонского лидера не удаётся избрать с декабря прошлого года, после того, как по итогам выборов больше половины мест в парламенте получили сторонники отделения от Испании.
Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон скрывается от испанского правосудия в Германии.