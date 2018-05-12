Возвращение Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони возвращается в активную политическую жизнь: суд Милана разрешил экс-премьеру и лидеру партии "Вперед, Италия" участвовать в выборах и занимать государственные должности. Запреты, из-за которых он не смог лично принять участие в мартовских парламентских выборах, были отменены.

Решение суда ещё может оспорить прокуратура Милана, но Мариастелла Джельмини, лидер фракции "Вперёд Италии" в парламенте, удовлетворённо констатировала:

"Вот и пришёл конец выпавшим на долю кавальере испытаниям. Они длились пять лет и очень помешали ему на последних выборах. А теперь он может стать кандидатом, и Италия сможет ещё больше рассчитывать на нас. "Вперёд, Италия" ещё скажет своё решающее слово в построении будущего нашей страны".

Берлускони сулят триумфальное возвращение: на днях он согласился на альянс между союзной ему Лигой севера и "Движением пяти звёзд", разблокировав зашедший в тупик процесс формирования кабинета. Прошедшие в марте выборы явного лидера они не выявили, и коалиционные переговоры продолжаются. Если они ни к чему не приведут, в Италии пройдут повторные выборы, и "Вперёд, Италия" уже во главе с реабилитированным Сильвио Берлусони имеет все шансы на победу.

Сейчас Берлускони 81 год. В 2013 году суд приговорил его к 4 годам лишения свободы за финансовые махинации. Позднее срок заключения сократили до одного года из-за возраста, заменив наказание на социальные работы в доме престарелых.