Женский марш в Каннах

82 женщины — в их числе актрисы Кейт Бланшетт, Сальма Хайек и Марион Котийяр —прошлись вместе по красной дорожке Каннского кинофестиваля. чтобы выразить солидарность по отношению ко всем женщинам, которые все еще пытаются открыто заявлять о себе в индустрии кино.

Кейт Бланшетт, которая в этом году возглавляет жюри престижного конкурса, зачитала совместное заявление: "Мы требуем, что наше рабочее пространство было многоликим и учитывало интересы всех сторон, и таким образом соответствовало миру, в котором мы живем. Миру, который позворляет всем нам —по обе стороны объектива — процветать наравне с нашими коллегами мужчинам. Карьерная лестница в нашей индустрии должны быть доступна для всех".

Число участниц первого подобного в истории Каннского кинофестиваля символического дефиле подобрано не случайно. С момента основания кинофорума в 1946 году право бороться за Золотую пальмовую ветвь получили всего 82 женщины — в отличие от 1688 мужчин.