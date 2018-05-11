Белый дом закрыл программу NASA по мониторингу углекислого газа и метана в атмосфере, которые, как считается, способствуют глобальному потеплению. Американский журнал Science назвал это "нападением на науку администрации Трампа".
Трамп "напал на науку о климате"
Трамп "напал на науку о климате"
Программа стоимостью в 10 миллионов долларов в год занималась поисками источников выброса углекислого газа. В NASA причину отмены объяснили "бюджетными ограничениями и более неотложными приоритетами".
Президент США Дональд Трамп всегда скептически отзывался о глобальном потеплении и называл его "изобретением Китая".