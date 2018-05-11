"Детский" гуманитарный кризис

Нехватка продовольствия в Демократической республике Конго приобрела угрожающие масштабы. В ООН сложившийся гуманитарный кризис называют "детским": от последствий вооруженного конфликта в провинции Касаи страдают, прежде всего, малыши. В новом докладе ЮНИСЕФ говорится, что в этом регионе каждый пятый ребенок младше пяти лет может умереть от голода в ближайшее время.

Кристоф Бульерак, ЮНИСЕФ: "По нашим данным, 770 тысяч детей страдают от серьезного хронического недоедания , из них 400 тысяч — от тяжёлой формы. И такой ребенок может умереть в любой момент. Эти дети очень ослаблены. Все эти цифры — не новость, но чрезвычайно важно собрать недостающие средства".