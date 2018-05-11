Новая авария «Теслы»

Власти США расследуют новую катастрофу с участием электромобиля «Тесла». Во вторник вечером во Флориде машина на скорости около 100 км/ч врезалась в стену и полностью сгорела.
Внутри находились трое подростков. Двое погибли, третьего выбросило из салона. Его с травмами доставили в больницу.
Задача расследования — выяснить, было ли это превышение скоростного режима или отказ электроники. Одной из причин предыдущей трагедии, в марте этого года, считают как раз некорректную работу автопилота. Следствие по тому делу ещё идёт, причём от него отстранили представителей самой «Теслы», которые поспешили опубликовать неполную информацию об аварии.