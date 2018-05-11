СК раскритиковал Генпрокуратуру из-за Малобродского

Следственный комитет России раскритиковал Генпрокуратуру за позицию по делу театрального продюсера Алексея Малобродского. Такое сообщение появилось на сайте СК после очередного отказа в переводе обвиняемого из СИЗО под домашиний арест.
Следователь просил изменить меру пресечения неоднократно. 10 мая в ходе слушаний в Басманном суде Москвы представитель Генпрокуратуры выступила против такого решения. Проблема в том, что судья того же Басманного суда Евгения Николаева уже отказывала СК в аналогичном ходатайстве 27 апреля. Прокурор предложила дождаться, когда это решение вступит в законную силу. Судья Басманного суда Елена Ленская встала на сторону надзорного ведомства.
В Следственном комитете заявляют, что позиция Генпрокуратуры «не соответствует разумной практике избрания меры пресечения». В ведомстве, которое изначально настаивало на заключении театрального деятеля под стражу, теперь ссылаются на возраст и состояние здоровья Малобродского. СК обещает и дальше добиваться освобождения бывшего директора «Гоголь-центра».
Между тем, сообщения о состоянии Алексея Малобродского с каждым днём всё тревожнее. По последним данным, он перенес серию сердечных приступов. 10 мая из Басманного суда его увезли на «Скорой». Продюсера в тяжёлом состоянии приняли в Больнице №20. Человек, который до «Театрального дела», по словам друзей, поражал жизнелюбием и активностью, после почти года заключения оказался в реанимации, пристёгнутый наручниками к больничной койке как опасный преступник.
Прокуроры в ходе судебных слушаний обращали внимание на то, что Следственный комитет ранее считал достаточно вескими доводы в пользу содержания Малобродского в СИЗО. Говорили и о тяжести обвинений, звучал обычный для таких ходатайств набор оснований: обвиняемый, якобы, может скрыться, уничтожить улики, воздействовать на свидетелей или иным способом помешать расследованию. Какие из этих обстоятельств резко переменились в последнее время, прокуроры, по их словам, не понимают.
Просьбу о продлении ареста в суд как минимум один раз направляло и Министерство культуры: документ зачитывал судья Басманного суда Артур Карпов. После скандала в ведомстве неофициально от этого письма открестились.
Алексею Малобродскому и другим фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников во время работы проекта «Седьмая студия» вместе с продюсерами и бухгалтером через фирмы-однодневки похитил не менее 68 млн рублей. Речь идёт о государственных средствах, которые были выделены на постановку спектаклей. Представители СК упоминали среди якобы невыполненных проектов спектакль «Сон в летнюю ночь», который запомнился многочисленным зрителям и собрал положительные отзывы критиков.
Все фигуранты дела, кроме бухгалтера Нины Масляевой, настаивают на абсурдности обвинений. Как утверждают адвокаты, Масляева сотрудничает со следствием и «оговорила» остальных обвиняемых.