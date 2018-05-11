СК раскритиковал Генпрокуратуру из-за Малобродского

Следственный комитет России раскритиковал Генпрокуратуру за позицию по делу театрального продюсера Алексея Малобродского. Такое сообщение появилось на сайте СК после очередного отказа в переводе обвиняемого из СИЗО под домашиний арест.

Следователь просил изменить меру пресечения неоднократно. 10 мая в ходе слушаний в Басманном суде Москвы представитель Генпрокуратуры выступила против такого решения. Проблема в том, что судья того же Басманного суда Евгения Николаева уже отказывала СК в аналогичном ходатайстве 27 апреля. Прокурор предложила дождаться, когда это решение вступит в законную силу. Судья Басманного суда Елена Ленская встала на сторону надзорного ведомства.