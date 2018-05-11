В США опубликованы посты российской "фабрики троллей"

От иммиграции до права на свободное ношение оружия - эти и другие темы распространялись в Facebook российским "Агентством интернет-исследований", известным еще и как "фабрика троллей".

3500 оплаченных рекламных постов были опубликованы в этой социальной сети в США накануне выборов с целью, как полагают американские законодатели, обострения общественных противоречий.

Об этом - Эдам Шифф, член Палаты представителей от Демократической партии: "Важно, чтобы общество имело представление о масштабах вмешательства россиян с помощью Facebook, чтобы повлиять на выбор американцев и разобщить электорат в США".

Это уже вторая и на этот раз полная публикация всех рекламных материалов, переданных Facebook Комитету по разведке нижней палаты Конгресса после того, как чуть более полугода назад менеджмент социальной сети признал, что следы целевой предвыборной российской пропаганды были выявлены и подтверждены.

Дата создания и распространения первых рекламных постов относится к 2015-му году, последних - к середине прошлого года.

Сама Россия многократно отвергала возможность своего вмешательства в избирательный процесс в США.