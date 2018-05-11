Время и место американо-северокорейского саммита назначены и обнародованы: в Сингапуре через месяц президент США и лидер КНДР пожмут друг другу руки.
"Жест доброй воли" накануне саммита
"Жест доброй воли" накануне саммита
Трам уже успел заявить, что ожидает этой встречи с большим нетерпением, тон сообщений хозяина Белого Дома, который касается Ким Чен Ына, в достаточной степени изменился.
Новость о дате саммита привез новый госсекретарь Майкл Помпео, побывавший в Пхеньяне. Он не только согласовал детали встречи, но и вернулся с тремя американскими гражданами корейского происхождения, отбывавшими срок в северокорейском ГУЛАГе. Их освобождение накануне саммита сам Трамп расценил как жест доброй воли.
Известие о том, что встреча состоится, пришло в момент, когда самолет с вырученными из заточения американцами заруливал на посадку на военно-морской базе Эндрюс, где возвратившихся домой встретил сам Трамп.