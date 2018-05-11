Кенийское запретное кино о любви приняли в Каннах

На Каннском кинофестивале овациями встретили кенийский фильм Rafiki («Подружки»), запрещённый на родине. Картина рассказывает историю двух девушек, которые влюбляются друг в друга. Они оказываются отвергнуты своими влиятельными родителями, сталкиваются с ненавистью гомофобных соседей и вынуждены выбирать между счастьем и безопасностью. В стране, где однополые отношения считаются уголовным преступлением, создатели киноленты вынуждены отвечать на обвинения в попытках развратить молодёжь.

Режиссёр Ванури Кайю, которую ещё недавно называли гордостью нации, объясняет: «Мы верим, что в Кении достаточно зрелый зритель, чтобы осознанно обсуждать темы, затронутые в фильме. Он может самостоятельно решать, нравится ему это или нет, и даже решать, хочет он смотреть эту картину или нет. Но эту возможность, или вернее это право у зрителя отобрали».

Исполнительница одной из главный ролей Шейла Муньива рассказала, что серьёзно колебалась, когда получила предложение сняться в фильме Кайю: «Я только начинала работу в кино и делала себе имя. Я думала, как это отразится на мне как на актрисе, как люди будут воспринимать меня после того, как фильм выйдет. Но когда мне прислали сценарий и я прочла его — он был изумителен».

В кенийском ведомстве по надзору за кино объясняют, что фильм запретили из-за изменений в сценарии: в исходной версии, якобы, не было романтических сцен с участием актрис. Создателям картины грозят ответственностью за попытку оправдать однополые отношения.