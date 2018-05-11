Под Помпеями нашли лошадь: археологи заканчивают работу в развалинах древнеримской виллы. В 79 году она оказалась погребена под пеплом Везувия, как и весе окрестности.
Помпейскую лошадь хорошо кормили
Помпейскую лошадь хорошо кормили
В конюшне обнаружили мумифицированное животное. На теле сохранились бронзовые и железные элементы сбруи. Особь, по словам археологов, оказалась на удивление крупной — очевидно, принадлежала знатной семье, где её хорошо кормили.
Находку сделали благодаря расхитителям захоронений: полиция вышла на их след и обнаружила наполовину раскопанные руины виллы.