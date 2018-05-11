Мир
""Мода и религия - прекрасное сочетание""
Мадонна
певица
""Причиненная ЭТА боль никуда не исчезла""
Мариано Рахой
Глава правительства Испании
""У нас только одна планета... Я уверен, что США вернутся к Парижскому соглашению по климату""
Эммануэль Макрон
президент Франции
""Не будем повторять предыдущих ошибок, допущенных на Ближнем Востоке""
Эммануэль Макрон
Президент Франции
""Куда бы вы ни пошли на Ближнем Востоке, вы видите, что за проблемами стоит Иран""
Дональд Трамп
Президент США
""Беженцы, в числе которых выходцы из арабских государств, принесли с собой новую форму антисемитизма""
Ангела Меркель
Канцлер ФРГ
"Всякий раз, когда мы выезжаем за границу, люди называют нас Швейцарией"
Мсвати III
король Свазиленда
"С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные суда в море, цены на нефть искусственно очень завышены"
Дональд Трамп
президент США
Древняя лошадь оказалась упитанной
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Полиция применила против студентов слезоточивый газ.