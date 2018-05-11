Путин, шоколад и пингвины

Лучшие кадры минувших дней — в нашей еженедельной подборке.

• Дворик с видом на вулкан: житель посёлка Леилани на Гавайях запечатлел на камеру, как лава Килауэа наступает на его дом. В Леилани разрушено 35 зданий, 1700 жителей были эвакуированы.

• «Воспламеняющая» круче всех: пилот машины с таким именем выиграл чемпионат по прыжкам на автомобилях, который состоялся в Англии. Задача участников — разогнавшись, перепрыгнуть несколько старых каркасов, стоящих в ряд.

• Верный пингвин возвращается: тысячи магеллановых пингвинов прибывают весной в Патагонию, чтобы найти себе пару и построить гнездо. Эти птицы — яркий пример верности: партнёра они выбирают один раз и на всю жизнь. Если один из «супругов» погибает, второй отказывается от пищи и вскоре умирает тоже. Даже учёт их численности ведут не по особям, а парами.

• Свадьба из кирпичиков: к бракосочетанию принца Гарри и Меган Маркл неподалёку от Виндзорского замка возвели точно такой же, но игрушечный — из 60 тысяч кирпичиков «Лего». 11 человек трудились над этим несколько недель.

• Берлин – Москва в шоколаде: на европейской автомагистрали в Польше перевернулась цистерна с горячим шоколадом. Застывая, масса сделала дорогу совершенно непроходимой. Кто-то остался без десерта.

• С инаугурации на матч: Владимир Путин вернулся к исполнению обязанностей игрока Ночной хоккейной лиги. Матч, отложенный из-за церемонии вступления президента в должность, состоялся в Сочи. Команда в составе главы государства, звёзд НХЛ и советского хоккея выиграла со счётом 12:7.