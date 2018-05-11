"Лодка любви" на Аллее славы

"Лодка любви" "пришвартовалась" на Аллее славы. Теперь у знаменитого американского сериала, который транслировался на канале ABC с середины 1970-х по середину 1980-х, есть своя именная звезда. На церемонии в Лос-Анджелесе собрались актеры, сыгравшие в "Лодке любви" главные роли: Гэвин Маклеод, Джилл Уилан, Тэд Ланж, Берни Копелл.

"Я до сих пор не могу осознать, что мои дети и внуки смогут увидеть имя свое мамы и бабушки на Аллее славы", - так свои эмоции описывает Джилл Уилан.

"Лодка любви" была одним из самых популярных сериалов своего времени. Пять раз она номинировалась на премию "Эмми" и восемь - на "Золотой глобус".