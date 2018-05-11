Франция: акции против закона об образовании

Студенты университета Нантер, который расположен в пригороде Парижа, заблокировали вход в учебный центр в Аркее. Таким образом студенты выразили недовольство новым законом об образовании. На акции собрались более 500 человек. Поддержать протестующих пришел депутат от партии "Непокорная Франция" Эрик Кокерель. Политик стал одним из тех, кто испытал на себе действие слезоточивого газа.

Участники манифестации добились переноса сессии на неопределенный срок. Некоторые студенты пытались попасть в здание, чтобы сдать экзамены, но убедить своих однокурсников разойтись они так и не смогли.

Новый закон об образовании был принят два месяца назад. Студенты опасаются, что теперь молодым людям из бедных семей будет сложнее поступить в университеты. Документ предусматривает ужесточение правил приема в высшие учебные заведения, а также изменения в проведении выпускных экзаменов для старшеклассников.