Ученые ЕС нашли в мусоре золотое зерно

На одной из тамошних свалок с 90-х годов скопилось до 20 миллионов тонн промышленных отходов. Отрицательное воздействие на окружающую среды? Да, но одновременно - исходная точка для бизнес-перспектив. Итак, можно ли с выгодой переработать этот пластиковый и металлический мусор? Исследователи закатывают рукава....

Площадь свалки - 230 гектаров. Мусор местами на поверхности, местами - глубоко под землей. Целые пласты отжившего свое пластика, металла, дерева, картона. Для большинства людей это - никуда не годные отходы, для европейских ученых - ценный материал с большим потенциалом.

Ив Тиельманс,компания Macheil: "Здешний мусор - это подлежащие вторичной переработке материалы, источник энергии, которую можно выработать и встроить в современный экономический цикл. Для этого нам нужны инновационные технологии. С их помощью мы изымем отходы из недр свалки, рассортируем их и используем потенциал разных групп материалов".

Одна из технологий тестируется в университетской лаборатории в Австрии. Установка, оснащенная высокочувствительными датчиками, сортирует мусор, пролежавший под землей десятилетия, что привело к существенному изменению его химического состава. Такая мутация делает невозможной сортировку имеющимися на рынке машинами - они попросту не узнают. где пластик, а где металл.

Бастиан Кюпперс, инженер: "В подземных хранилищах отходы претерпевают значительные изменения, их состав меняется под воздействием пыли, воды. Микроклимат подземных захоронений отличает высокая кислотность, что также влияет на материалы. Мы извлекаем мусор на поверхность, настраиваем определенным способом алгоритмы датчиков нашей установки и она начинает сортировку, отбрасывая то, что не может классифицировать".

Итак, мусор разбит на группы. Следующий этап - его вторичная утилизация. Ученые проверяют эффективность рецепта: мусор измельчается до состояния порошка, смешивается с песком и химикатами. Полученный микс, как оказалось, может стать основой для изготовления строительных блоков , тротуарной плитки.

Лукас Арнут, инженер: "Химический состав получаемых строительных блоков отличается от традиционных бетонных. Однако по своим качествам, механической сопротивляемости они не хуже, а в чем-то и лучше. К примеру, лучше выдерживают повышенную кислотность или высокие температуры".

В настоящее время в Европе в очистке и вторичной переработке нуждаются отходы с полумиллиона свалок. По мнению ученых, в выигрыше окажется и и окружающая среда, и бизнес.

Петер Том Джонс, инженер: "Каждую такую свалку можно сравнить с постройкой, домом, который рано или поздно пойдет трещинами. А это значит - неизбежное загрязнение грунтовых вод, окружающей среды. Получается, что рано или поздно каждая их свалок потребует вмешательства человека. Предвидя это, мы ищем решения, которые позволят навсегда устранить источники загрязнений и активизировать вторичную переработку мусора".

По оценкам учёных, масштабный разбор мусорных гор в Европе может начаться менее чем через 10 лет. Они напоминают, что для активного развития этого направления необходимо разработать правила и нормативы на уровне ЕС.