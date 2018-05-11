Популисты близки к соглашению

Переговоры по формированию правительства в Италии сдвинулись с мертвой точки. Маттео Сальвани, возглавляющий партию "Лига", которая ранее называлась "Лига Севера", и Луиджи ди Майо, лидер "Движения "5 звезд", пообещали, что в ближайшее время придут к соглашению. Но есть вопрос, который по-прежнему остается камнем преткновения. "Движение 5 звезд" на протяжении нескольких лет настаивало на проведении референдума об отказе от евро, но в последние месяцы партия изменила свою риторику. В "Лиге" же по-прежнему настаивают на том, что евро – это "ошибочная валюта". Переубедить их пытается глава Европарламента Антонио Таяни: