Переговоры по формированию правительства в Италии сдвинулись с мертвой точки. Маттео Сальвани, возглавляющий партию "Лига", которая ранее называлась "Лига Севера", и Луиджи ди Майо, лидер "Движения "5 звезд", пообещали, что в ближайшее время придут к соглашению. Но есть вопрос, который по-прежнему остается камнем преткновения. "Движение 5 звезд" на протяжении нескольких лет настаивало на проведении референдума об отказе от евро, но в последние месяцы партия изменила свою риторику. В "Лиге" же по-прежнему настаивают на том, что евро – это "ошибочная валюта". Переубедить их пытается глава Европарламента Антонио Таяни:
Популисты близки к соглашению
Популисты близки к соглашению
"Нет никакого смысла покидать Европу. И нет смысла отказываться от европейской валюты. Это мазохистский шаг. Я думаю, что подавляющее большинство итальянцев заботятся о будущем Италии и Европы".
"Движение "5 звезд" и "Лига" хотят, чтобы ЕС изменил правила налогооблажения и позволил Италии тратить больше. Как считают в этих партиях, такой шаг будет способствовать развитию экономики страны. Но в Брюсселе эти предложения поддержки не встретили, поскольку реализовать этот план партии намереваются в нарушение Пакта стабильности и роста.
Еще один вопрос, который волнует жителей страны, - это миграционный кризис. С 2014 по начало 2017 в Италию прибыли более 600 тысяч нелегалов. Но в последний год поток мигрантов удалось сократить благодаря меморандуму, подписанному властями Италии и Ливии. За четыре месяца этого года цифра снизилась на 80 процентов.