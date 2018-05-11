«Сирия — арена непрямого столкновения»

Авиаудары Израиля по иранским объектам на сирийской территории вызвали решительное осуждение за рубежом. Но некоторые политологи уверены, что у Израиля есть все основания для серьёзного беспокойства за свою безопасность:

Ануш Эхтешами, профессор Даремского университета:

«Опасность в том, что Сирия — это арена непрямого конфликта между Израилем и Ираном, Саудовская Аравия также принимает участие. И в отсутствие центральной власти в Сирии Иран организовал мощное военное присутствие в стране. А с вершин Голанских высот открывается вид на все приморские районы Израиля».

Ближневосточный регион никак нельзя назвать спокойным, но до недавних пор до такого обострения дело не доходило:

«В регионе и так сгустились тучи, а осложняется ситуация ещё и отсутствием стратегического диалога между Соединёнными Штатами и Россией. К сожалению, сейчас они настолько отдалились друг от друга, попав в условия новой Холодной войны, что Россия не может действенно повлиять на Иран, а США открыто толкают Израиль к конфронтации с Ираном».