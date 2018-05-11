Иран угрожает Израилю "кошмаром"

Иран осудил удары израильских ВВС по Сирии. По словам официального представителя МИДа Ирана Бахрама Гасеми , "защита от агрессии является правом Сирии", а "молчание со стороны других стран и международных организаций означает поощрение действий Израиля".

Аятолла Ахмед Хатами во время пятничной молитвый в Тегеране заявил, что Иран будет развивать свою баллистическую программу. "Окуппационный режим Израля потеряет сон, они будут видеть кошмары о том, что если они сделают что-то глупое, то мы сравняем с землей Тель-Авив и Хайфу", — сказал Хатами.

Израиль, в свою очередь, заявляет, что удар был ответным, так как находящиеся в Сирии иранские силы "Аль-Кудс" запустили 20 ракет и других снарядов по передовой линии армии Израиля на Голанских высотах.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил надежду, что утверждения президента Хасана Роуханаи о том, что Иран не хочет новых очагов напряженности в регионе — не просто слова.

"Мы на заинтересованы в дальнейшей конфронтации, с кем бы то ни было. Мы к иранской границе не подходили, это они пришли к нам", — отметил Либерман. Министр заочно обратился к сирийскому президенту Башару Асаду и предложил ему выдворить с территории Сирии иранских военных. По его словам, их присутствие только мешает и создает проблемы.