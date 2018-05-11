Всемирно известный Национальный парк вулканов на Гавайских островах - место паломничества фотографов и вулканологов - закрылся для посетителей из-за растущих рисков в связи с извержением вулкана Килауэа. Учёные утверждают, что не исключается выброс огромных валунов из кратера, и разброс горных пород тогда охватит километры. Такого здесь за последнее столетие не наблюдалось.
Парк вулканов на Гавайах закрыт
Парк вулканов на Гавайах закрыт
Килауэа - по преданиям, обитель гавайской богини вулканов Пеле - находится в непрерывных извержениях с 1983 года. Но особо активная фаза, начавшаяся на прошлой неделе, уже привела к необратимым последствиям. Огненные потоки снесли 36 строений, в том числе жилых домов.
Извержение Килауэа необычно тем, что лава вытекает из отверстий, находящихся в 40 километрах от вершины кратера.