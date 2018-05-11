Парк вулканов на Гавайах закрыт

Всемирно известный Национальный парк вулканов на Гавайских островах - место паломничества фотографов и вулканологов - закрылся для посетителей из-за растущих рисков в связи с извержением вулкана Килауэа. Учёные утверждают, что не исключается выброс огромных валунов из кратера, и разброс горных пород тогда охватит километры. Такого здесь за последнее столетие не наблюдалось.