Срочная новость

Срочная новость

Россия

Напавший на ведущую "Эха Москвы" направлен на лечение

Сейчас воспроизводится:

Напавший на ведущую "Эха Москвы" направлен на лечение

Напавший на ведущую "Эха Москвы" направлен на лечение
Размер текста Aa Aa

Пресненский суд Москвы направил на принудительное лечение Бориса Грица, который напал с ножом на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Обвиняемый в покушении на убийство признан невменяемым и освобождён от уголовной ответственности.

Гриц напал на журналистку в октябре: он пришёл в редакцию с рукописным планом помещений, уверенным шагом проследовал в комнату для гостей, схватил ведущую и нанёс ей несколько ударов ножом в горло. Как в последствии подтвердили врачи, ранение чудом не оказалось смертельным.

Гриц объяснял свои действия неким телепатическим контактом с Фельгенгауэр, а в ходе разбирательства заявлял, что не планировал убийства, а хотел лишь сделать ей больно. И потерпевшая, и защита сообщили, что обжаловать приговор не будут. Адвокаты Грица утверждают, что будут добиваться его перевода на лечение в клинику в Израиле.

Видеомонтаж • Андрей Позняков