Напавший на ведущую "Эха Москвы" направлен на лечение

Пресненский суд Москвы направил на принудительное лечение Бориса Грица, который напал с ножом на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Обвиняемый в покушении на убийство признан невменяемым и освобождён от уголовной ответственности.

Гриц напал на журналистку в октябре: он пришёл в редакцию с рукописным планом помещений, уверенным шагом проследовал в комнату для гостей, схватил ведущую и нанёс ей несколько ударов ножом в горло. Как в последствии подтвердили врачи, ранение чудом не оказалось смертельным.

Гриц объяснял свои действия неким телепатическим контактом с Фельгенгауэр, а в ходе разбирательства заявлял, что не планировал убийства, а хотел лишь сделать ей больно. И потерпевшая, и защита сообщили, что обжаловать приговор не будут. Адвокаты Грица утверждают, что будут добиваться его перевода на лечение в клинику в Израиле.