Квартирный вопрос в Берлине

Берлин возглавил рейтинг городов, где отмечен самый быстрый рост цен на жилье. Только в прошлом году средняя стоимость квартиры здесь подскочила на 20%. Насколько сильно испортил квартирный вопрос берлинцев, смотрите в нашем репортаже.

"Дорого, слишком дорого!" - это первая реакция берлинцев на вопрос, сколько они платят за съемное жилье. Только вдумайтесь в эти цифры. С 2010 года цены на квартиры в Берлине выросли на 71%. И это при этом, в целом в мире наблюдалась обратная тенденция - цены снижались.

"За последние несколько я переезжала уже раз пять. И я могу сказать, что хорошо изучила рынок жилья. Если вы посмотрите на цены, то увидите, что они растут каждую неделю", - говорит Берит Шлюмбом.

Она фармацевт и неплохо зарабатывает на жизнь. Но скоро она ждет рождения второго ребенка и боится, что после этого у нее уже не будет возможности платить за квартиру, где она живет в настоящее время.

Многие инвесторы, особенно иностранные отмечают, что еще десять лет назад рынок жилья в Берлине был недооцененным - квартиры стоили относительно дешево. Поэтому они начали скупать жилье и этот процесс продолжается до сих пор.

"Но несмотря на это, цены в Берлине все еще ниже, чем, например, в Париже или Лондоне. Или даже в сравнении с такими немецкими городами, как Мюнхен или Гамбург", - отмечает риелтер Ян Хебекер.

Цена за квадратный метр в престижном районе Берлина сегодня достигает 20-23 тысяч евро. При этом в Восточном Берлине - со стороны бывшей ГДР - цены заметно ниже, правда, и качество жилья тоже ниже.

Несколько лет назад бывший бургомистр Берлина Клаус Воверайт характеризовал город следующим образом: "Бедный, но сексуальный". Что ж, Берлин по-прежнему сохраняет свою привлекательность, особенно среди молодежи, однако назвать его бедным теперь уже нельзя.