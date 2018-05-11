Германия не будет увеличивать военное присутствие в Литве

Германия не собирается увеличивать свой военный контингент, размещенный в Прибалтике в рамках миссии НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии. При этом, как подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства, Германия по-прежнему будет помогать Североатлантичесому альянсу обеспечивать безопасность в Прибалтике.

В начале прошлого года Германия отправила в Литву 450 солдат. Сделано это было по решению саммита НАТО. Немецкие военные разместились на базе всего в сотне километров от границы с Россией. Туда же ФРГ отправила более 20 бронетранспортеров.

Высказался Маас и по поводу недавнего решения американского президента Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и восстановить все санкции в отношении Исламской республики. По словам министра, если сохранить сделку не удастся, то над регионом может нависнуть серьезная угроза. Днем ранее на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Маас заявил, что это соглашение – в интересах самого Ирана.