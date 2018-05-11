Сектор Газа: новые протесты

Протесты на границе Сектора Газа и Израиля не прекращаются. В пятницу сотни палестинцев жгли здесь автомобильные покрышки. Израильские солдаты в ответ применили слезоточивый газ.

Акции протеста на границе, организованные движением ХАМАС в рамках так называемого "Великого марша возвращения", начались в конце марта. За это время в столкновениях с силами безопасности погибли десятки палестинцев, сотни получили ранения.

Но самые масштабные выступления палестинцев ожидаются 14 мая (в этот день США официально перенесут своё посольство в Иерусалим), а также 15 мая, когда палестинцы отмечают "День нагба"(катастрофы). Так они называют исход с родных мест сотен тысяч человек и связи с поражением в арабо-израильских войнах.

Палестинцы требуют их возвращения и протестуют против решения Белого дома признать Иерусалим столицей Израиля - восточную часть города, занятую израильтянами в 1967 году, они считают своей столицей. Выступают они и против блокады сектора Газа с 2-миллионным населением. Она была введена Израилем и Египтом в 2007 году после того, как эту территорию взяло под свой контроль движение ХАМАС.

По словам руководителей ХАМАС, на акции 14 и 15 мая готовятся выйти десятки тысяч палестинцев. Израиль заявил о готовности предоставить любые попытки протестующих прорваться через границу.