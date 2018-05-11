За равенство в образовании!

Экзаменов не будет! Студенты университета Нантер, который расположен в пригороде Парижа, заблокировали вход в один из учебных корпусов. В манифестации приняли участие около 500 человек. Некоторые студенты, которые хотели все-таки в пятницу сдать экзамены, пытались повлиять на своих однокурсников, но добиться желаемого им не удалось. Сессия была перенесена на неопределенный срок.

Учащиеся выступают против реформы образования, из-за которой, по их мнению, молодым людям из бедных семей будет сложнее поступить в университет. Среди тех, кто пришел поддержать протестующих, - депутат от парии "Непокорная Франция" Эрик Кокерель, который испытал на себе эффект от слезоточивого газа.

"Вы не знаете, какие будут последствия. Это настоящая провокация!"

"Правительство пытается остановить тех, кто старается держать голову выше. Мы считаем, что ответить на это нужно всеобщей забастовкой. Каждый должен взять на себя ответственность: железнодорожные служащие, сотрудники почты, работники больниц, госслужащие. Все должны выйти на всеобщую забастовку против антисоциальных законов Макрона и против этих неприемлемых репрессий. Мы требуем отмены нового закона. Мы требуем масштабных инвестиций в наши университеты. Если они могут финансировать полицию, которая устраивает такие облавы на нас, то почему у них нет средств, чтоб создать больше мест в университетах?" - говорит один из протестующих.

Акцию протеста резко осудил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. На своей странице в Twitter он написал, что в правовом государстве недопустимо противопоставлять свободе собраний право на обучение.

Новый закон был принят два месяца назад. Он предусматривает ужесточение правил приема в университета, а также изменения в проведении выпускных экзаменов для старшеклассников.