В конкурс «Евровидение» то и дело вторгается политика. Французская песня «Милосердие» посвящена младенцу, рожденному на корабле с беженцами в Средиземном море. Некоторые услышали в ней осуждение неспособности Брюсселя справиться с миграционным кризисом.

В прошлый раз конкурс прошёл в Киеве, куда не пустили представительницу Москвы Юлию Самойлову. В Лиссабоне она сама не прошла в финал, что, возможно, ослабило геополитическое противостояние зрителей разных европейских регионов.

«Напряженность между Россией и Украиной не нашла большого отражения на этом конкурсе, - сказал историк из Венского университета Дин Вулетич. - А Португалия как государство имеет положительный образ, у неё хорошие отношения с соседями. В этот раз не так много войн напомнают о себе на сцене «Евровидения».

Европейских руководителей и чиновников много развлекала бельгийская певица Сандра Ким, победившая на конкурсе 1986 года. Как передаёт корреспондент Евроньюс, брюссельцы смирились с тем, что в следующем году хозяевами будут не они:

«Бельгия вылетела из Евровидения в этом году, но это не омрачило настроение в Брюсселе, - сказал Деймон Эмблинг. - Эта де-факто столица Европы планируют провести гигантскую вечеринку в одном из крупнейших отелей».

Мировые события последних дней привлекли больше интереса к израильскому выступлению в Лиссабоне. Организатор вечеринки надеется избежать споров о положении на Ближнем Востоке:

«Вообще политика помогает встречаться и находить общий язык, независимо от происхождения и убеждений людей, - сказал Ваэль Афифи. - Это как человеческий фактор, люди общаются. Но идея нашего мероприятия - помочь людям на время забыть о том, что происходит».

Италия привезла в Лиссабон песню о войне и терроризме. Многие исполнители воспевают некую европейскую мечту, другие её высмеивают.

Как относится к политизации «Евровидения» аудитория в Брюсселе?

«Большинство участников конкурса песен «Евровидение», имеют право голоса. Они голосуют за политиков. Поэтому они должны использовать свой голос и там, на сцене».

«Я не вижу особенной политики в этих песнях. Их исполняют скорее для забавых».

И чтобы вызвать, как пытаются французы, добрые чувства.