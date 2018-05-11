«Евровидение»: перед гранд-финалом

В субботу в Лиссабоне — финал «Евровидения». На волне движения #MeToo все четыре ведущих в столице Португалии — женщины.

Среди исполнителей однозначного фаворита нет — ни букмекеры, ни зрители не могут пока определиться с выбором. Так или иначе, впервые за 22 года за победу не сможет побороться российская исполнительница:

«У меня слишком много симпатий. Мне нравится Германия, Литва, Ирландия, Кипр, Финляндия, Дания... Слишком много!»

«Конечно Кипр! Но ещё очень нравится Израиль, а теперь, после прослушиваний финала и полуфиналов, — Литва».

«Конечно, у Кипра сейчас огромная поддержка. Но нам кажется, Ирландия может оказаться „тёмной лошадкой“».

Рикардо Фигейра, Euronews:

«В этом году на „Евровидении“ в Лиссабоне очень много фаворитов. По данным букмекеров, сперва лидировал Израиль, потом эту позицию занял Кипр. Среди лидеров и исполнители из таких стран, как Франция или Чехия. Впрочем, победитель может оказаться и совершеннейшим аутсадйером, как в прошлые годы не раз случалось».