Ситуация вокруг Ирана: "Хотим ли мы быть вассалами?"

Канцлер Германии Ангела Меркель считает "неправильным" решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе. При этом он отметила, что ряд тем, к которым имеет отношение Тегеран, "вызывают большую тревогу". В их числе она назвала баллистическую программу республики, ее отношения с Израилем и действия в Сирии.

Выступая в городе Мюнстер на католической конференции, Меркель заявила: "Я считаю, что неправильно в одностороннем порядке разрывать соглашение, которое было единогласно утверждено Совбезом ООН. Это подрывает доверие к международному порядку".

Между тем европейские государства сейчас продумывают, как защитить свои компании, ведущие бизнес в Иране, от американских санкций. Об этом пишет издание "Шпигель", в интервью которому еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил: "Если мы хотим придерживаться соглашения с Ираном, а это мы должны делать, то нам нужно по возможности обеспечить хорошую защиту европейских компаний, которые ведут торговлю с Ираном и могут пострадать от санкций США".

Министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр в утреннем эфир радиостанции Europe1 сказал: "Кем мы хотим быть? Вассалами, которые слепо подчиняются тому, что говорит Америка? Хотим ли мы, чтобы США стали экономической полицией всей планеты? Или же мы, евпрейцы, хотим сказать, что у нас есть собственные экономические интересы и мы хотим развивать экономические отношения с Ираном?"

На улицы Тегерана и других городов Ирана после пятничной молитвы тысячи человек вышли на акции протеста против решения Дональда Трампа.

15 мая в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, а также министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании проведут встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом