Срочная новость

Срочная новость

мир

Ситуация вокруг Ирана: "Хотим ли мы быть вассалами?"

Сейчас воспроизводится:

Ситуация вокруг Ирана: "Хотим ли мы быть вассалами?"

Ситуация вокруг Ирана: "Хотим ли мы быть вассалами?"
Размер текста Aa Aa

Канцлер Германии Ангела Меркель считает "неправильным" решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе. При этом он отметила, что ряд тем, к которым имеет отношение Тегеран, "вызывают большую тревогу". В их числе она назвала баллистическую программу республики, ее отношения с Израилем и действия в Сирии.

Выступая в городе Мюнстер на католической конференции, Меркель заявила: "Я считаю, что неправильно в одностороннем порядке разрывать соглашение, которое было единогласно утверждено Совбезом ООН. Это подрывает доверие к международному порядку".

Между тем европейские государства сейчас продумывают, как защитить свои компании, ведущие бизнес в Иране, от американских санкций. Об этом пишет издание "Шпигель", в интервью которому еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил: "Если мы хотим придерживаться соглашения с Ираном, а это мы должны делать, то нам нужно по возможности обеспечить хорошую защиту европейских компаний, которые ведут торговлю с Ираном и могут пострадать от санкций США".

Министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр в утреннем эфир радиостанции Europe1 сказал: "Кем мы хотим быть? Вассалами, которые слепо подчиняются тому, что говорит Америка? Хотим ли мы, чтобы США стали экономической полицией всей планеты? Или же мы, евпрейцы, хотим сказать, что у нас есть собственные экономические интересы и мы хотим развивать экономические отношения с Ираном?"

На улицы Тегерана и других городов Ирана после пятничной молитвы тысячи человек вышли на акции протеста против решения Дональда Трампа.

15 мая в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, а также министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании проведут встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом

Агентства • TASS, REUTERS