ЕС и Иран против США. Рост евроскептицизма. Ню пришли в музей

«Фактически это была ужасная однобокая сделка, которую никогда нельзя было заключать. Она не приносила ни спокойствия, ни мира, и никогда не принесёт. Поэтому я объявляю сегодня, что Соединенные Штаты выйдут из иранской ядерной сделки».

Слова президента США Дональда Трампа, в одностороннем порядке отменившего соглашение, на которое ушли 12 лет переговоров. Он подписал президентский меморандум о возобновлении ядерных санкций в отношении Ирана.

Иностранные компании, занимающиеся бизнесом в Иране, теперь также подпадут под американские санкции.

Хотя Трамп решительно противостоял этой сделке, он толком не объяснил, что должно её заменить, или как далеко Вашингтон готов пойти в ограничении ядерных амбиций Тегерана и его региональной агрессии.

Также неясно, что будет делать Иран, когда санкции США вернутся. Теоретически, когда сделка будет считается мертвой, он больше не будет обязан впускать международных ядерных инспекторов.

Однако Иран, похоже, находится на стороне европейских держав, которые хотят, чтобы сделка продолжалась независимо от участия США. Европейские лидеры выразили решимость сохранить в сделке жизнь, но чем больше будет введено американских санкций, тем труднее это может быть.

На следующий день после того, как Трамп объявил своё решение, в иранском парламенте

законодатели подожгли то, что выглядело американским бумажным флагом, скандируя старый лозунг «Смерть Америке».

Если Трамп пытался раздуть страсти на Ближнем Востоке и спровоцировать иранцев, ему это удалось.

Президент Ирана Рухани сказал, что «никто не будет снова доверять Америке» после этого нарушения контракта.

Аналитики действительно считают, что это может быть самым тревожным результатом президентского шага для дипломатов, а именно, долгосрочная эрозия доверия к Соединенным Штатам.

После того, как он вышел из Парижского соглашения по климату, разорвал Транстихоокеанское торгового партнерство с Азией, а теперь отказался от ядерной сделки с Ираном, Трамп демонстрирует миру, что подпись президента США может не стоить бумаги.

Говоря о доверии … У Европейского Союза есть свои доморощенные проблемы в том, что касается доверия граждан к институтам блока.

На этой неделе отмечался День Европы, эквивалент национального праздника ЕС, в честь Декларации Шумана от 9 мая 1950 года, которая привела к созданию Европейского объединения угля и стали, предшественника Европейского союза.

Шуман и отцы современной Европы считали, что объединение французской и немецкой сталелитейной промышленности приведет континент к миру и процветанию после многих лет войны и разрушений, что является задачей всей европейской интеграции.

Тем не менее, почти 70 лет спустя, евроскептицизм растет во многих европейских странах.

У чиновников и законодателей ЕС есть один год на улучшение имиджа европейских институтов и борьбу с евроскептицизмом. В мае 2019 года граждане будут выбирать новый состав Европарламента.

Прекраснодушным было решение музея современного искусства “Токийский дворец” в Париже открыть свои двери для нудистов. Впервые какая-либо паражская галерея проводит такое мероприятие, в котором приняли участие 160 человек.

Чтобы избежать неожиданных встреч, их визит имел место до официальных часов посещения музея. Показ произведений искусства проводили, как обычно, одетые экскурсоводы.

Как сказал один обнаженный посетитель: «Вы общаетесь с искусством по-другому, когда вы голый, особенно со скульптурами».