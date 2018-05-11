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В России хотят сажать за содействие санкциям

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В России хотят сажать за содействие санкциям

В России хотят сажать за содействие санкциям
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Reuters
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За распространение информации о российских военных в Донбассе и о связях предпринимателей с руководством страны скоро могут начать сажать. В России собираются ввести уголовную ответственность за публикации, которые могут обернуться попаданичем чиновников, предпринимателей и организаций в санкционные списки. Соответствующие поправки в раздел о преступлениях против безопасности государства поддержали представители всех фракций Госдумы, — пишет «Коммерсант». По данным издания, законопроект хотят внести на рассмотрение палаты в понедельник, а принять их могут до конца мая.

Речь идёт об инициативах, предложенных в качестве ответа на новые американские санкции против крупных российских компаний и бизнесменов, который в США называют «олигархами». Спикер Госдумы Вячеслав Володин, а потом и премьер Дмитрий Медведев говорили о необходимости наказывать за соблюдение санкционных ограничений.

В законопректе, о котором пишет «Коммерсант», изложена соответствующая статья УК. За «действия или бездействие», которые направлены на соблюдение зарубежных санкций, будут грозить штрафы в размере до 600 тыс. рублей и тюремное заключение на срок до четырёх лет.

До трёх лет тюрьмы будет грозить россиянам, которые «умышленно» способствовали введений санкций против сограждан, отечественных компаний или своей страны в целом. Преступлением предлагают считать, в том числе, «предоставление рекомендаций и передачи сведений, которые... могут привести» к введению санкций.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявляет, что эта статья направлена прежде всего против авторов резонансных расследований о коррупции и причастности к преступлениям на международной арене, а также против граждан, которые добиваются преследования российских чиновников за рубежом.