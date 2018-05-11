Лион в электронном трансе

Фестиваль электронной музыки "Nuits Sonores" - "Ночи звука" - во французском Лионе сегодня одно из самых важных музыкальных событий в Европе. Площадкой для форума служит весь город. Мероприятия фестиваля проходят как днем, так и ночью в разных местах по всему Лиону - на открытых сценах, в крупных промышленных складах, художественных галереях, на крышах и в клубах.

Вольфганг Шпиндлер, "euronews":

"Электронная музыка существует с конца 1970-х годов. На фестивале "Ночи звука" мы встретили одного из отцов-основателей электро-панка DAF, Deutsch Amerikanische Freundschaft. И кроме того, я заметил, что на этом фестивале понимают, что музыка принадлежит не только мужскому миру. Здесь появляется все больше женщин за диджейскими пультами. Давайте посмотрим!"

Группа DAF из немецкого Дюссельдорфа была одним из самых влиятельных пионеров электронной музыки в 80-х годах прошлого века. Ее провокационный музыкальный стиль и немецкая лирика были чем-то принципиально новым.

Роберт Гёрл, музыкант:

"В то время рок-музыка была более или менее заменена новым движением Punk и электронной музыкой, и люди очень хотели услышать что-то новое - новую музыку".

Габи Дельгадо-Лопез, музыкант:

"Мы занимались панк-музыкой и хотели использовать эту энергию панка и объединить ее с новой и электронной музыкой. Вот так мы создали электро-панк, который не существовал до этого в такой форме".

Фестиваль "Ночи звука" не обошел в этот раз и вопроса гендерного равенства. Кураторы отобрали и представили первоклассных исполнительниц-женщин. Говорит художественный руководитель фестиваля Пьер-Мари Уиён:

"Действительно, организаторам удалось в этом году создать равноправную программу фестиваля. Это показывает, что наше общество и андеграундные артисты меняют свою точку зрения. И за диджейскими пультами появляется все больше талантливых женщин. Мы с гордостью заявляем, что да, в программе выступлений у нас паритет".

Молодая американская диджей иранского происхождения Можган Шариат уже была участницей многих международных фестивалей и даже посетила Иран - где запрещено танцевать под электронную музыку.

Можган Шариат, диджей:

"Когда я навестила своего друга там, я подумала, возможно, я могла бы тоже выступить на вечеринке, но я не захотела рисковать. Я не думаю, что это безопасно - делать там то, чем мы занимаемся здесь".

Французская женщина-музыкант Тифен Белян, известеная под псевдонимом "Трифем", использует специальные звуковые машины и свой голос для смешанной музыки, созданной из определенных мелодий и ритмов.

Трифем, музыкант:

"Мне нравится смешивать звуки моих машин до бесконечности. На самом деле они гипнотизируют меня, и это - своего рода терапия для меня. Мне становится хорошо. Я создаю эту музыку как настоящая эгоистка - я делаю это, в первую очередь, для себя".

Еще одна французская группа "Чеге" состоит из Фати Саванет, певицы, родившейся в Киншасе, которая переехала в пригород Парижа, когда ей было девять лет, и перкуссиониста Николя Дакуна.

Фати Саванет, музыкант:

"Наш проект основан на перкуссии. Это то, что вы ощущаете сердцем, это сердцебиение. Что здорово в перкуссии, что каждый может погрузиться в транс. Вся эта электронная музыка, немного техно, все это дает вам возможность отправиться в путешествие и представить все так, как вы сами хотите".

Вольфганг Шпиндлер, "euronews":

"Электро, техно, хип-хоп, хаус - у этого фестиваля обширная программа, и в конце концов здесь есть все, чтобы повеселиться и потанцевать до восхода солнца".