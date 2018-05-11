Новая вспышка Эболы в Центральной Африке

Странам Центральной Африки вновь грозит эпидемия Эболы. Вспышка вируса зафиксирована в Демократической Республике Конго - в крупном городе Мбандака, на западе страны.

Скоротечное смертельно опасное заболевание уже унесло жизнь одного человека. Еще одиннадцать человек, в том числе трое врачей, госпитализированы, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"Мы уже направили команду специалистов в район вспышки вируса, - сообщил глава конголезского министерства здравоохранения. - Они проводят оценку ситуации на месте для выработки адекватных ответных мер".

Лихорадка Эбола - одна из наиболее опасных болезней современности. Вирус вызывает сильный озноб и высокую температуру, судороги, а на финальной стадии кровотечение, в том числе внутреннее. В некоторых регионах смертельный исход достигает 90% случаев. до 2016 года в мире вообще не существовало эффективной вакцины против лихорадки Эбола.

В конце 2015 года ВОЗ сообщила об успешном испытании вакцины rVSV-ZEBOV в Гвинее и Сьерра-Леоне.

В 2017 году российские ученые разработали собственную вакцину против вируса Эбола. Препарат получил название "Гам-Эвак Комби". Тогда Минздрав РФ сообщал, что она "стала первой в мире официально зарегистрированной и разрешенной для клинического применения вакциной".