Железный занавес. Обреченная любовь. Он – руководитель фольклорного ансамбля, она – молодая певица. Впереди их ждут годы тяжелых испытаний. Польский режиссер Павел Павликовский представил на Каннском фестивале свою последнюю картину – "Холодная война". Первыми оценить ленту смогли члены жюри актрисы Кейт Бланшетт и Леа Сейду.
В Каннах разразилась "Холодная война"
В Каннах разразилась "Холодная война"
Павликовский снял черно-белое кино. Длится лента всего полтора часа. За это время режиссер успевает рассказать историю, которая развивалась на протяжении десяти лет. Варшава, Берлин, Париж, Белград – география фильма обширна и позволяет зрителям ощутить атмосферу и Западной, и Восточной Европы эпохи холодной войны.
Эта картина стал первой работой Павликовского за пять лет. В 2013 режиссер представил миру ленту "Ида", которая двумя годами позже удостоилась премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.