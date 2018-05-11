Канны - 2018: дебютанты кинорынка

"Всем известный кинофестифаль для очень многих сводитися к проходу по красной дорожке, но профессионалы знают, что главная дорожка - розового цвета, потому что в Каннах на форуме работает крупнейший рынок, и тут важна не столько победа, сколько участие. Палестинский павильон впервые открылся в этом году", - сообщает Белль Донати.

Важны все мелочи, в том числе и развивающиеся на флагштоке знамя.

По мнению Моханада Якуби из Палестинского киноинститута, "для нас здесь важно присутствие, мы на какой-то момент исчезли с кинокарты мира, сегодня мы рассчитываем на то, что нас заметят. У палестинцев есть особое отношение к кинематографу, поскольку съемки во многом предполагают будущий просмотр, для нас это способ коммуникации, рассказывающий происходящем".

В 50 метров от павильона Палестины расположен павильон Саудовской Аравии. Делегация впервые в Каннах. Не так давно был снят запрет на показ и на просмотре кинофильмов, действовавший на территории королевства последние 35 лет.

Саудовцы привезли на рынок 9 лент собственного производства.

Рассказывает Али Алкалтами: "Я даже не знал раньше, что я могу стать кинорежиссером, такой профессии у нас в стране не было. Фактически я самоучка. Я занимался самообразованием, читал много книг о кино, о кинопроизводстве, а потом просто взял в руки камеру и начал снимать. Потрясающее впечатление на самом деле, собственно, это уже стало всемирным трендом, вот такие уличные съемки, а сегодня уже нас "настигает" цифра. Так что многое меняется в том числе и в Саудовской Аравии".

В этом году ленты, произведенные палестинскими или саудовскими кинематографистами, не были отобраны в официальные программы Каннского фестиваля, но судя по количеству представленных проектов, которые находятся в работе, возможно, что цвет надежды в будущем году сменится с розового на красный.