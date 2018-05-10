Президент США Дональд Трамп лично встретил троих американских граждан, освобождённых из северокорейского исправительного лагеря. Они прибыли на авиабазу Эндрюс в Мэриленде на самолёте госсекретаря Майка Помпео. Глава Госдепартамента занимался в Пхеньяне организацией встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Освобождение заключённых называли важной уступкой в рамках подготовки саммита.
США вернули своих граждан из лагеря КНДР
США вернули своих граждан из лагеря КНДР
Трамп выразил благодарность Ким Чен Ыну, и заявил, что тот «поступил замечательно с этими потрясающими людьми». При этом президент отметил, что главное еще впереди: «величайшим достижением для меня будет денуклеаризация всего полуострова».
Трое освобождённых граждан США, по предварительным данным, чувствуют себя хорошо. Они говорили, что счастливы, и поблагодарили американские власти за освобождение.
Северокорейские СМИ пишут, что в ходе церемонии передачи заключённых Майку Помпео представители Пхеньяна назвали их освобождение «непростым решением».