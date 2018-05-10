Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре

Ещё одна историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына — на этот раз с президентом США Дональдом Трампом — назначена на 12 июня. Главы государств планируют увидеться в Сингапуре. Такое сообщение опубликовано в твиттере американского лидера.

В сообщении сказано, что Трамп возлагает большие надежды на переговоры с Кимом: «Мы оба постараемся сделать это событие особенном важным для мира во всём мире». Ранее Трамп заявлял, что будет считать своим величайшим достижением денуклеаризацию корейского полуострова: он отметил, что это было бы важнее Нобелевской премии мира, которой, по словам президента, он недостоин: «это победа для всего мира, даже не для нас, а победа для всего мира. Это единственная премия, которую я хочу».

О возможности встречи Трампа с Кимом было объявлено после межкорейского саммита. 27 апреля лидеры Корей договорились о заключении мирного договора, о денуклеаризации и о сближении двух стран. В декларации Ким Чен Ына и Мун Чже Ина сказано, что «на Корейском полуострове больше не будет войны и начинается новая эра мира».