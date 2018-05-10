Российский МИД, а не президент Владимир Путин, ответил оргкомитету Каннского фестиваля на просьбу посодействовать, чтобы Серебренников лично представил свой фильм, пояснил в четверг пресс-секретарь Кремля. Ранее СМИ сообщили, что именно глава российского государства ответил директору Каннов Тьери Фремо, что не может помочь, поскольку "не имеет полномочий влиять на решения правосудия", уточнил Дмитрий Песков.
"Лето" без Серебренникова
"Лето" без Серебренникова
В среду, 9 мая, картина Кирилла Серебренниква "Лето" была представлена в конкурсе кинофорума. По красной дорожке, а позже в зале для пресс-конференций, съемочная группа пришла без режиссера, но с мыслью о нем:
"Он был задержан в ночь на 23 августа и увезен в Москву из Санкт-Петербурга, - рассказал Илья Стюарт, продюсер картины. - Через три, нет, два дня, мы решили доснять начатое Кириллом... А он нашел способ отредактировать материал, получив его дома и не нарушая условий домашнего ареста. Для нас, продюсеров, это было решающим моментом, чтобы "Лето" остался авторским фильмом".
В центре картины - становление в начале 80-х ленинградского рок-клуба и запись первого альбома группы "Кино". Каннской аудитории Серебренников знаком по своей предыдущей работе - картине "Ученик",
завоевавшей два года назад на фестивале независимую премию Франсуа Шале.
Свой вердикт жюри кинофорума вынесет 19 мая, а в российский прокат "Лето" выходит 7 июня.