"Лето" без Серебренникова

Российский МИД, а не президент Владимир Путин, ответил оргкомитету Каннского фестиваля на просьбу посодействовать, чтобы Серебренников лично представил свой фильм, пояснил в четверг пресс-секретарь Кремля. Ранее СМИ сообщили, что именно глава российского государства ответил директору Каннов Тьери Фремо, что не может помочь, поскольку "не имеет полномочий влиять на решения правосудия", уточнил Дмитрий Песков.

В среду, 9 мая, картина Кирилла Серебренниква "Лето" была представлена в конкурсе кинофорума. По красной дорожке, а позже в зале для пресс-конференций, съемочная группа пришла без режиссера, но с мыслью о нем:

"Он был задержан в ночь на 23 августа и увезен в Москву из Санкт-Петербурга, - рассказал Илья Стюарт, продюсер картины. - Через три, нет, два дня, мы решили доснять начатое Кириллом... А он нашел способ отредактировать материал, получив его дома и не нарушая условий домашнего ареста. Для нас, продюсеров, это было решающим моментом, чтобы "Лето" остался авторским фильмом".

В центре картины - становление в начале 80-х ленинградского рок-клуба и запись первого альбома группы "Кино". Каннской аудитории Серебренников знаком по своей предыдущей работе - картине "Ученик",

завоевавшей два года назад на фестивале независимую премию Франсуа Шале.

Свой вердикт жюри кинофорума вынесет 19 мая, а в российский прокат "Лето" выходит 7 июня.