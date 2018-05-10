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Южная Африка

Нападение на мечеть в ЮАР

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Нападение на мечеть в ЮАР

Нападение на мечеть в ЮАР
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В ЮАР по меньшей мере один человек стал жертвой нападения на мечеть. Трагедия произошла неподалёку от Дурбана.

Нападавшие перерезали горло троим прихожанам, после чего скрылись на машине, успев перед этим поджечь мечеть. Двое пострадавших в больнице в критическом состоянии.

Местные жители опознали троих преступников — местные СМИ называют их «египтянами». Идёт их поиск. Мотивы нападения выясняются. Официальные источники в полиции никак пока не комментируют происходящее.