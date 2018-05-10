В ЮАР по меньшей мере один человек стал жертвой нападения на мечеть. Трагедия произошла неподалёку от Дурбана.
Нападение на мечеть в ЮАР
Нападение на мечеть в ЮАР
Нападавшие перерезали горло троим прихожанам, после чего скрылись на машине, успев перед этим поджечь мечеть. Двое пострадавших в больнице в критическом состоянии.
Местные жители опознали троих преступников — местные СМИ называют их «египтянами». Идёт их поиск. Мотивы нападения выясняются. Официальные источники в полиции никак пока не комментируют происходящее.