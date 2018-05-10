В ЮАР по меньшей мере один человек стал жертвой нападения на мечеть неподалёку от Дурбана. Нападавшие перерезали горло троим прихожанам, после чего скрылись, успев поджечь мечеть. Два пострадавших в больнице в критическом состоянии.
Нападение на мечеть в ЮАР, есть погибшие
В ЮАР по меньшей мере один человек стал жертвой нападения на мечеть неподалёку от Дурбана. Нападавшие перерезали горло троим прихожанам, после чего скрылись, успев поджечь мечеть. Два пострадавших в больнице в критическом состоянии.
Местная полиция опознала троих нападавших, идёт их поиск. Мотивы нападения выясняются.