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Нападение на мечеть в ЮАР, есть погибшие

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Нападение на мечеть в ЮАР, есть погибшие

Нападение на мечеть в ЮАР, есть погибшие
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В ЮАР по меньшей мере один человек стал жертвой нападения на мечеть неподалёку от Дурбана. Нападавшие перерезали горло троим прихожанам, после чего скрылись, успев поджечь мечеть. Два пострадавших в больнице в критическом состоянии.

Местная полиция опознала троих нападавших, идёт их поиск. Мотивы нападения выясняются.

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